Infortunio Elmas in allenamento con la Macedonia

INFORTUNIO ELMAS – Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas si è infortunato in allenamento alla vigilia della sfida di Riga tra la Macedonia del Nord e la Lettonia; gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport.

INFORTUNIO ELMAS – “Il classe ’99 è andato ko per una violenta botta alla caviglia dopo uno scontro con un compagno e le notizie, al momento, non sarebbero rincuoranti. Il piede si è gonfiato ed il calciatore è stato trasportato in ospedale dove sono in corso degli esami clinici più approfonditi”.

Tramite l’account ufficiale Instagram della Federcalcio macedone, Elmas ha voluto rincuorare i suoi fan.

“Grazie per il vostro sostegno e per esservi presi cura di me immediatamente. Mi sono infortunato nell’allenamento di oggi, ma sto già meglio. Spero di essere pronto già per la prossima partita. Come atleti combattiamo sempre, diamo il massimo”.

