Il sorriso per l’impresa contro la Juventus dura lo spazio di pochi giorni in casa Como. I lariani, infatti, devono fare i conti con una pessima notizia: Jayden Addai ha riportato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Per l’esterno olandese stagione finita e intervento chirurgico imminente. Una tegola che complica i piani dei biancoblù nel momento clou della stagione.

Il comunicato del Como e la stagione sfortunata

La società ha diramato l’esito degli esami con una nota ufficiale: “Il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico”.

Un colpo durissimo per il classe 2005, autore di 3 gol in 12 presenze in Serie A, alla sua prima esperienza in Italia dopo l’arrivo dall’AZ Alkmaar. L’infortunio chiude in anticipo una stagione già segnata da problemi muscolari, che gli avevano fatto saltare diverse partite.

Il rientro è previsto per l’inizio della prossima preparazione estiva: difficile immaginare un recupero prima del precampionato 2026/27. Per Fabregas si apre ora un’emergenza sulle corsie offensive, in un momento in cui il Como ha trovato continuità e fiducia.

Il messaggio di Addai e l’emergenza sulle fasce

Poco dopo la diagnosi, il giocatore ha affidato ai social il suo stato d’animo: “Per me la stagione finisce qui, ma è l’inizio del ritorno. Rientrerò presto. I momenti difficili mi hanno reso più forte e incrollabile. Sono nato per questo”. Parole che raccontano determinazione e voglia di reagire, nonostante l’ennesima brutta notizia della stagione.

Il problema si inserisce in un contesto già complicato per i lariani. Sulle fasce pesa anche la lunga assenza di Assane Diao, mentre proprio in occasione della gara dello Juventus Stadium si era fermato anche Martin Baturina per una distrazione al legamento deltoideo della caviglia sinistra: per il croato stop di 2-3 settimane.

La nota lieta riguarda invece il rientro progressivo dell’esterno senegalese, che tornerà gradualmente a disposizione nelle prossime settimane. Ma il Como dovrà reinventarsi, ancora una volta, per affrontare il rush finale senza uno dei suoi talenti più promettenti.