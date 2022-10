Infortunio Dybala: nel dettaglio, i primi risultati degli esami cui si è sottoposto l’argentino nella giornata odierna

Non c’è pace per Paulo Dybala: il fantasista argentino, dopo aver abbandonato il campo in lacrime causa ennesimo infortunio muscolare della sua travagliata carriera, si è sottoposto ad esami strumentali che, secondo quanto riferito da SkySport, non avrebbero fornito alcuna risposta incoraggiante.

Quello trasformato contro il Lecce, infatti, potrebbe risultare con ogni probabilità l’ultima Joya per il numero 21 ex Juventus del 2022: l’ecografia effettuata in giornata ha evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, che non consentirebbe all’argentino di partecipare al Mondiale in Qatar.

Resta ancora da definire il grado d’entità della lesione ma, secondo le prime stime riguardo le tempistiche di recupero, esse si aggirano dalle quattro alle otto settimane: una vera tegola per Mourinho e la selezione argentina; un ulteriore rammarico per un talento cristallino del nostro calcio, ancora alle prese con problematiche muscolari che non gli consentono di regalare con continuità quelle giocate da urlo che ha sempre rinchiuso nel proprio bagaglio tecnico e portato con sé in ogni esperienza affrontata in carriera: da Palermo a Roma, passando per Torino.

Quello di Dybala rappresenta l’ennesimo infortunio, soprattutto tra le big, di un calendario fitto di impegni stressanti tra Campionato e Coppe. Una catena ormai infinita di problematiche muscolari che privano i vari allenatori della possibilità di effettuare rotazioni al fine di affrontare tutti gli impegni: da Dybala a Zapata, ai vari De Ketelaere, Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Brozovic, Lukaku e Di Maria, tra gli altri.

