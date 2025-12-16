 Salta al contenuto
Infortunio Dumfries, intervento riuscito: valutazioni sul mercato

Alessandro Collu
© foto Stefano D’Offizi

L’Inter ha appena pubblicato un aggiornamento riguardante l’infortunio di Denzel Dumfries: intervento alla caviglia sinistra effettuato e inizio nelle prossime settimane della fase riabilitativa per  il ventinovenne olandese.

L’importante assenza per qualche mese costringerà la società nerazzurra a valutare seriamente opportunità di mercato anche in una finestra particolare come quella di gennaio.

