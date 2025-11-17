 Salta al contenuto

Infortunio Diao, la nota del Como

Alessandro Collu
Como Diao

© foto Stefano D’Offizi

Il Como ha comunicato una nota relativa all’infortunio di Assane Diao subito con il suo Senegal: per il ventenne attaccante, “lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” che solitamente costringono a circa due settimane di stop.

I prossimi impegni del Como vedranno lunedì la trasferta a Torino per sfidare i granata, poi Sassuolo in casa e tre gare fuori a dicembre, Inter, Roma e Lecce.

