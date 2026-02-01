Infortunio Di Lorenzo: Napoli rassicura, stop di circa un mese

Primi esami rassicuranti

INFORTUNIO DI LORENZO – Le ultime notizie dall’infermeria del Napoli offrono un primo respiro di sollievo ai tifosi azzurri. Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante l’ultima sfida contro la Fiorentina, non ha riportato lesioni al legamento crociato come temuto. I primi esami strumentali, confermati anche da un comunicato ufficiale del club, hanno escluso danni gravi, circoscrivendo l’infortunio a una distorsione di secondo grado al ginocchio.

Consulto a Villa Stuart

Nonostante il quadro incoraggiante, la prudenza resta d’obbligo. Questo lunedì, Di Lorenzo sarà a Villa Stuart a Roma per sottoporsi a un consulto con il Prof. Mariani, specialista di riferimento nel settore. Sarà proprio questo incontro a definire tempi più precisi di recupero e indicazioni sulle terapie da seguire.

Impatto sul Napoli

Se confermata la diagnosi, il capitano del Napoli dovrà fermarsi per circa un mese, riducendo la disponibilità di Antonio Conte sulle corsie difensive. La società azzurra ha già iniziato a valutare alternative temporanee per coprire il ruolo, considerando la possibilità di accelerare operazioni di mercato invernale o di affidarsi a soluzioni interne.

Prudenza e ottimismo

Il messaggio del club è chiaro: nessun allarme, ma massima attenzione. La gestione oculata dell’infortunio sarà fondamentale per garantire un rientro sicuro di Di Lorenzo, evitando ricadute. Per il tecnico e per la squadra, la speranza è di recuperare il capitano in tempo per le sfide decisive di questo scorcio di stagione in Serie A e nelle competizioni europee.

Il quadro, quindi, resta sotto controllo, con l’ottimismo che prende il sopravvento sulla preoccupazione iniziale.