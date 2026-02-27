 Salta al contenuto
Infortunio de Jong, il Barcellona senza l’olandese fino a metà aprile

Alessandro Collu
1 min
Barcellona de Jong

Il Barcellona dovrà fare a meno di Frenkie de Jong per circa un mese e mezzo: è il club catalano a confermare l’infortunio al bicipite femorale della gamba destra del giocatore al termine della seduta di allenamento del giovedì.

Il quasi ventinovenne centrocampista si avvicina ad essere l’olandese con più presenze nella storia blaugrana: al momento sono 290 presenze complessive, 31 in questa annata calcistica con il primo gol  in questa stagione segnato di recente contro il Levante.

Intanto, tra poche ore il Barcellona conoscerà l’avversario negli ottavi di Champions League: sarà una tra Newcastle e Paris Saint Germain.

In campionato, sabato al Camp Nou arriva il Villareal.

