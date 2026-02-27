Infortunio de Jong, il Barcellona senza l’olandese fino a metà aprile
Il Barcellona dovrà fare a meno di Frenkie de Jong per circa un mese e mezzo: è il club catalano a confermare l’infortunio al bicipite femorale della gamba destra del giocatore al termine della seduta di allenamento del giovedì.
Il quasi ventinovenne centrocampista si avvicina ad essere l’olandese con più presenze nella storia blaugrana: al momento sono 290 presenze complessive, 31 in questa annata calcistica con il primo gol in questa stagione segnato di recente contro il Levante.
Intanto, tra poche ore il Barcellona conoscerà l’avversario negli ottavi di Champions League: sarà una tra Newcastle e Paris Saint Germain.
In campionato, sabato al Camp Nou arriva il Villareal.