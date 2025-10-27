Infortunio De Bruyne, entità seria: il bollettino del Napoli
Aggiornamento del Napoli che comunica le condizioni di Kevin De Bruyne, infortunatosi sabato nella gara casalinga contro l’Inter: per il centrocampista trentaquattrenne belga, lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra che significano diversi mesi di assenza.
Nelle prossime settimane, tanti impegni azzurri a partire dalla trasferta di domani contro il Lecce, abato in casa contro il Como e poi la trasferta a Bologna dopo la gara con avversario l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata di Champions League.
