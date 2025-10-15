 Salta al contenuto

Infortunio Darmian, la nota dell’Inter

Alessandro Collu
Breve aggiornamento dell’Inter circa l’infortunio di Matteo Darmian: il trentacinquenne lombardo accusa un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Sabato inizia un periodo molto impegnativo per i nerazzurri: in una settimana trasferte di campionato a Roma e Napoli e a metà settimana la trasferta di Champions League contro l’Union SG.

Ecco la nota in forma integrale:

Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno.

