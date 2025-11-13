Infortunio Cambiaghi, l’esito degli esami: sarà out 3 settimane

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Brutta notizia in casa azzurra: Nicolò Cambiaghi ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio muscolare. L’esterno del Bologna, convocato da mister Gattuso per sostituire l’infortunato Moise Kean, ha riportato a sua volta una lesione muscolare che lo costringerà a uno stop forzato.

Il classe 2000 si è sottoposto agli esami strumentali in data odierna, i quali hanno riportato una lesione di primo grado al soleo destro: i tempi di recupero stimati, secondo il comunicato ufficiale pubblicato dal Bologna, sono di almeno 3 settimane. L’ex Empoli salterà sicuramente Udinese, Salisburgo e Cremonese. La gara del rientro potrebbe essere la sfida di Coppa Italia contro il Parma, altrimenti la trasferta all’Olimpico contro la Lazio.

Intanto, il commissario tecnico Gattuso ha deciso di non convocare ulteriori sostituti, ritenendo che i 26 giocatori attualmente in rosa siano sufficienti per affrontare le prossime sfide contro Moldova e Norvegia valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

INFORTUNIO CAMBIAGHI, IL COMUNICATO DEL BOLOGNA

Questa la nota del club rossoblù: “In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane”.

