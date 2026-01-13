Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle condizioni del turco

Due giorni dopo la sfida pareggiata 2-2 contro il Napoli e alla vigilia del recupero di campionato contro il Lecce a San Siro, l’Inter aggiorna circa l’infortunio di Hakan Calhanoglu: il quasi trentaduenne turco ha subito un risentimento muscolare al soleo sinistro, problema che lo terrà fuori dalle partite di Serie A e Champions League di gennaio e parte di febbraio.

Ecco la nota integrale nerazzurra:

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.