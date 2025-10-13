Infortunio Bremer, la nota della Juventus
Aggiornamento della Juventus riguardante il nuovo infortunio di Gleison Bremer: per il ventottenne brasiliano, lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.
Il difensore sarà sottoposto ad intervento nella giornata odierna e salterà tutte le prossime gare della Juventus: Como, Lazio, Udinese e Cremonese gli impegni più ravvicinati in campionato mentre Real Madrid e Sporting CP sono i prossimi avversari in Champions League.
OLTRE AD “INFORTUNIO BREMER…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Estonia-Italia, Kean (che poi si infortuna), Retegui e Pio Esposito: i commenti post gara
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Italia, Gattuso verso Estonia ed Israele: “Non mi annoio; Tresoldi e Ahanor? Ci stiamo lavorando. Chiesa…”
- Inter, dopo la sosta ottobre di fuoco e settimana di scontri diretti in trasferta
- Verona-Sassuolo, produzione ma carestia del gol: colpo neroverde
- Inter-Cremonese, Chivu: “Trovato equilibrio, in allenamento mischio le cose; dispiace per Thuram”
- Convocati Italia per Estonia ed Israele, due novità e altrettanti ritorni
- Atletico Madrid, primo gol per Raspadori: 5-1 in Champions contro l’Eintracht
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Israele-Italia, botte-risposte nel pazzesco 4-5: i commenti post gara qualificazioni Mondiali
- Italia, Donnarumma: “Giovani e con talento, obiettivo vincere con City e Nazionale. Gattuso, Luis Enrique, Guardiola…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Cagliari-Esposito, ora è ufficiale: “Grazie per gli sforzi, tanti amici qua”
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”
- Cagliari, Giulini: “Grazie Nicola e Bonato, ora il momento di Pisacane. Il mercato, Angelozzi, lo stadio…”