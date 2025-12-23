 Salta al contenuto
Inter FC Calcio News 24 / 7

Infortunio Bonny, la nota dell’Inter

Alessandro Collu
1 min
Inter Bonny

Infortunio in allenamento per Ange-Yoan Bonny: il ventiduenne attaccante francese dell’Inter, a seguito di accertamenti sarà costretto a saltare il prossimo impegno ufficiale di campionato contro l’Atalanta per una leggera distorsione del ginocchio sinistro.

OLTRE AD “INFORTUNIO BONNY…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

  1. Napoli-Bologna, Supercoppa agli azzurri: le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano
  2. Cagliari-Pisa, rimonta e contro-rimonta: così alla Unipol Domus
  3. Juventus-Roma, Gasperini post gara: “Base notevole, convinto possiamo far bene. Ferguson…”
  4. Bologna-Inter decisa ai rigori: Italiano e Chivu post semifinale Supercoppa italiana
  5. Cagliari-Pisa, Pisacane: “Tutte finali, la squadra capisce l’importanza”
  6. Infortunio Dumfries, intervento riuscito: valutazioni sul mercato

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS BENVENUTO

100% Fino A 100€

Prelievo Istantaneo No KYC Bonus Giornalieri
OTTIENI BONUS