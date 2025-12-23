Infortunio Bonny, la nota dell’Inter
• • 1 min
Infortunio in allenamento per Ange-Yoan Bonny: il ventiduenne attaccante francese dell’Inter, a seguito di accertamenti sarà costretto a saltare il prossimo impegno ufficiale di campionato contro l’Atalanta per una leggera distorsione del ginocchio sinistro.
