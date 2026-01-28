Infortunio Barella, l’aggiornamento dell’Inter
Barella, foto archivio © Stefano D’Offizi
Breve aggiornamento dell’Inter circa l’infortunio di Nicolò Barella che lo ha costretto alla mancata convocazione per la trasferta di Champions League a Dortmund questa sera: per il quasi ventinovenne centrocampista sardo, lieve risentimento al muscolo della coscia destra.
Le condizioni si confermano non gravi ma valutate giorno dopo giorno, anche per evitare rischi: quasi certa la sua assenza domenica nella trasferta sul campo della Cremonese e la successiva gara di Coppa Italia contro il Torino.
Febbraio nerazzurro continuerà con il Sassuolo avversario in trasferta per poi rientrare a San Siro contro la Juventus; il mese si concluderà a Lecce.