Infortunio Acerbi, la breve nota dell’Inter
© foto Stefano D’Offizi
Breve nota dell’Inter che comunica un aggiornamento relativo all’infortunio di Francesco Acerbi: per il difensore, risentimento al bicipite femorale della coscia destra.
Se per il trentasettenne italiano è finito il 2025, non ci sono novità di rilievo per Hakan Calhanoglu: il turco spera di essere a disposizione per gli impegni nerazzurri di Supercoppa italiana e il problema muscolare lo costringerà intanto a saltare la trasferta di campionato in programma domenica contro il Genoa.
