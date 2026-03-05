Infortuni Verona, due lesioni in difesa complicano ulteriormente la trasferta di Bologna: il bollettino

Aggiornamento dell’Hellas Verona che comunica l’entità degli infortuni di Armel Bella-Kotchap e Tobias Slotsager accusati nella gara casalinga di sabato scorso contro il Napoli.
Il ventiquattrenne difensore tedesco nato a Parigi è il più grave: per lui, lesione al bicipite femorale sinistro.
Il ventenne difensore danese ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro.
Gli infortuni vanno ad aggiungersi alle assenze di Belghali, Bernede, Serdar, oltre a Lirola e Lovric.
Domenica, il Verona sarà impegnato nella trasferta di campionato a Bologna valida per la ventottesima giornata di Serie A 2025/26 per poi ospitare il Genoa la settimana successiva; chiusura del mese non molto distante, Bergamo, avversaria l’Atalanta.