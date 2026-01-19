Infortuni Politano e Rrahmani, l’aggiornamento del Napoli
© foto Stefano D’Offizi
Bollettino medico del Napoli che alla vigilia della trasferta di Champions League a Copenaghen registra altre defezioni e aggiorna sugli infortuni di Matteo Politano e Amir Rrahmani accusati sabato nella partita casalinga contro il Sassuolo: per l’italiano, lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra mentre il difensore kosovaro con cittadinanza albanese ha subito una lesione distrattiva al gluteo sinistro.
Entrambi hanno iniziato la riabilitazione, come conclude la nota del club azzurro.
I prossimi impegni del mese vedranno il Napoli affrontare la Juventus e la Fiorentina in campionato tra le due gare di Champions, avversari Copenaghen e Chelsea.