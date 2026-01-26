Infortuni Napoli, l’aggiornamento su Neres e Milinkovic-Savic

Il giorno dopo la sconfitta contro la Juventus e a due giorni dalla gara di Champions League contro il Chelsea, il Napoli ha pubblicato un aggiornamento relativo agli infortuni di David Neres e Vanja Milinkovic-Savic.

L’attaccante brasiliano è stato operato a Londra e dopo alcuni giorni di riposo, inizierà la riabilitazione: l’intervento alla caviglia sinistra è perfettamente riuscito.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Napoli, caccia all’esterno: Laurienté e Juanlu Sánchez nel mirino Calciomercato News

Il quasi ventinovenne portiere serbo, invece, accusa una elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

In campionato, dopo la gara casalinga di sabato contro la Fiorentina, sono Genoa, Roma e Atalanta le avversarie del mese di febbraio.