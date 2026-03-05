Infortuni, Mondiale e contratto: Pulisic, il grande assente del Milan

Christian Pulisic, attaccante del Milan e della Nazionale USA, sta vivendo un momento di crisi in rossonero: cronaca di un crollo verticale

PULISIC INFORTUNI MONDIALE CONTRATTO – “Chris, dove sei finito?” Questa è la domanda che serpeggia tra i tifosi rossoneri, preoccupati per l’astinenza dal gol e dalle ultime opache prestazioni di Pulisic. In fondo, fino al 28 dicembre, data che coincide con l’ultima griffe dell’undici con la maglia rossonera, la rete contro l’Hellas Verona, l’americano aveva statistiche da primato in termini di partecipazioni al gol in Serie A. Il biennio dell’ex attaccante del Chelsea ha ampiamente confermato l’importanza del classe 1998 in tutti i contesti tattici del Milan.

E a giudicare dai quattro diversi allenatori succedutisi sulla panchina del Diavolo dallo sbarco del numero 11 a Milano, ad agosto 2024, il dato assume ancor più rilevanza. In questi primi tre mesi del 2026, tuttavia, dopo aver raggiunto la doppia cifra a dicembre 2025, Captain America pare aver perso il proprio Scudo. I continui fastidi fisici alla caviglia e al bicipite femorale, che l’hanno costretto ai box in sei occasioni – per tutti i 90 minuti di gioco – e a otto panchine dal primo minuto, stanno influendo certamente sui voti in pagella dell’americano. Ma le vicissitudini che hanno condotto agli errori da matita “blu” di Firenze, Parma e Cremona, con reti fallite in serie, potrebbero risultare anche altre.

Milan, dilemma Pulisic: Captain America senza scudo

Impossibile non menzionare un rinnovo del patto col Diavolo in scadenza nel 2027 non ancora trovato, malgrado le tante indiscrezioni uscite circa l’accordo con l’entourage. Così come la partecipazione al Mondiale, da capitano e leader della selezione americana, dopo le tante polemiche sorte con lo stesso Trump nei mesi passati. Complicato, in tal senso, ritenere che Chris possa aver tirato il freno a mano, da grande professionista qual è, ma altrettanto legittimo avanzare l’ipotesi secondo cui la rassegna iridata in casa, negli Stati Uniti, occupi gran parte dei pensieri della stella più luminosa della selezione statunitense.

La preoccupazione sfocia nei dati, con nessuna partecipazione al gol e qualche prestazione incolore non consona al grande rendimento di Pulisic in rossonero. E Proprio a ridosso del Derby, con la partita d’andata decisa proprio con un blitz dell’undici in area avversaria, gran parte del tifo milanista si augura che l’americano possa rispondere “presente” all’appello del match più importante della stagione. Ritrovare l’undici sulla ruota di Milanello significherebbe fare tombola per raggiungere il traguardo Champions nel finale di stagione.