Infortuni Juventus, le condizioni di Rugani, Conceicao e McKennie

Alessandro Collu
1 min
Daniele Rugani

Aggiornamento della Juventus relativo agli infortuni di Daniele Rugani, Francisco Conceicao e Weston McKennie il giorno dopo la vittoria interna contro la Roma: per il trentunenne difensore italiano, lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra mentre gli accertamenti nei confronti di  Conceição e McKennie hanno escluso lesioni muscolari.

