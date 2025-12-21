Infortuni Juventus, le condizioni di Rugani, Conceicao e McKennie
Aggiornamento della Juventus relativo agli infortuni di Daniele Rugani, Francisco Conceicao e Weston McKennie il giorno dopo la vittoria interna contro la Roma: per il trentunenne difensore italiano, lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra mentre gli accertamenti nei confronti di Conceição e McKennie hanno escluso lesioni muscolari.
