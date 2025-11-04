Infortunati Milan, il bollettino: Rabiot corre verso Parma; Pulisic…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Rabiot, centrocampista del Milan e della Nazionale francese, sta tentando il recupero per la trasferta di Parma: il punto sugli infortunati

RABIOT INFORTUNATI MILAN PARMA – Quella di ieri, è stata una giornata di riposo per il Milan dalle fatiche post gara contro la Roma, nella quale i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno battuto e raggiunto i giallorossi di Gasperini al secondo posto in classifica. Giornata di scarico per tutti, meno che per i due infortunati reduci dall’ultima sosta Nazionali come Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tandem si è presentato regolarmente a Milanello nonostante il lunedì riposo concesso dallo staff tecnico ed esteso a tutta la rosa.

Segno inequivocabile di quanto il 12 e l’11 possano risultare due numeri sui quali contare, per Allegri, sulla ruota di Parma di sabato, in vista dell’anticipo dell’undicesimo turno del campionato di Serie A. In particolare, Adrien Rabiot starebbe tentando di bruciare le tappe e rimettersi a disposizione del proprio allenatore anticipando i tempi sulla tabella di recupero, considerando lo stesso Allegri avesse già preventivato di contare sull’apporto del proprio centrocampista a partire dal fondamentale Derby del prossimo 23 novembre.

Il recupero dal problema al polpaccio accusato da Rabiot in Nazionale procede spedito, tanto che il mediano potrebbe accomodarsi in panchina nella sfida ai crociati di sabato 8 novembre. Stesso discorso per quanto concerne Pulisic, con l’americano pronto a rispondere “presente” all’appello del Mister e già sicuro di dover sostenere una preparazione specifica in vista della nuova sosta Nazionali del 15/16 novembre. Anche perché, al momento, gli accordi con le Federazioni americana e francese prevede che il duo non si presenti al cospetto di Pochettino e Deschamps per evitare ricadute. Il dodici e l’undici corrono spediti verso Parma: i prossimi test saranno decisivi per il recupero di due elementi fondamentali per il Diavolo.