Incredibile Frosinone, in trattativa con Perez!

L’attaccante spagnolo, di proprietà dell’Arsenal e cercato anche dalla Lazio, avrebbe già visitato la città ciociara

Il Frosinone è una delle squadre più attive in questo calciomercato. Oltre ai diversi acquisti già concluso, l’ultimo Hallfredsson, il club gialloblù potrebbe concludere una nuova grande operazione.

Secondo “Sky Sport” infatti, i ciociari starebbero trattando Lucas Perez, attaccante dell’Arsenal ma in quest’ultima stagione in prestito al Deportivo La Coruña. Nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Lazio come vice di Ciro Immobile.

Il giocatore sarebbe già stato a Frosinone per visitare la città, e la trattativa, che andrebbe avanti da circa dieci giorni, potrebbe presto andare a buon fine con la formula del prestito.

Si attendono ora eventuali e importanti sviluppi.