Incontro in settimana tra Adl e l’agente di Osimhen – Il futuro di Victor Osimhen, bomber nigeriano del Napoli e grandissimo artefice del ritorno del tricolore in Campania dopo 33 anni, si deciderà nei prossimi giorni e la sua permanenza tra le fila azzurre, al momento, è tutt’altra che scontata.

Incontro in settimana tra Adl e l’agente di Osimhen – In settimana infatti, come riportato da “Gianluca Di Marzio“, andrà in scena un meeting tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Osimhen nel quale si farà il punto riguardante le società interessate al suo cartellino. Il futuro del capocannoniere della nostra Serie A, quindi, si deciderà nei prossimi giorni e non sono assolutamente esclusi grandi colpi di scena.

