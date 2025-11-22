Incidente domestico e nuovo infortunio per Palmer: i dettagli

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Tutto l’ambiente Chelsea, e soprattutto mister Maresca, freme di attesa per il ritorno del proprio giocatore più importante, ossia Cole Palmer. Il trequartista inglese però, non rientrerà, come previsto, la prossima partita: infatti, in seguito alla lesione muscolare rimediata contro il Manchester United il 20 settembre scorso, il ritorno in campo del classe 2002 ritarderà a causa di un ulteriore infortunio al quanto curioso.

INFORTUNIO PALMER: L’INGLESE SBATTE IL PIEDE IN CASA E E SI FRATTURA IL DITO. MARESCA: “ERA QUASI GUARITO, ORA HA QUESTO PICCOLO PROBLEMA”

Palmer sarebbe incappato in una strana disavventura domestica: di notte, ha accidentalmente sbattuto il piede contro una porta, riportando la frattura del quinto dito, che lo terrà fuori per le sfide importantissime contro Burnley e Arsenal in Premier League e Barcellona in Champions. Lo stesso Maresca ha confermato la curiosa vicenda in conferenza stampa: “Purtroppo ha avuto un incidente domestico, ha sbattuto il dito del piede… è fratturato. Era quasi guarito dall’infortunio all’inguine, ma ora ha questo piccolo problema”.

