Importante calciatore della Premier sotto inchiesta per violenza
Un famoso calciatore della Premier League è attualmente sotto esame, essendo stato interrogato dalla polizia la scorsa settimana in merito a una serie di gravi accuse di reati sessuali.
Il giocatore, che ha più di 30 anni, sta affrontando indagini collegate ad accuse che riguardano il presunto stupro di due donne, nonché un reato sessuale separato correlato a una terza donna.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
La polizia lo ha inizialmente arrestato a un indirizzo di West London nel luglio 2022 con l’accusa di stupro; sorprendentemente, ha continuato a giocare per il suo club da quell’incidente. Giovedì scorso, si è presentato a una stazione di polizia dove è stato interrogato sotto cauzione.
Importante calciatore della Premier sotto inchiesta per violenza
Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato: “I nostri ufficiali stanno conducendo un’indagine in seguito a diverse segnalazioni di presunti reati sessuali che vanno dal 2021 al 2023”.
L’inchiesta in corso ha visto i detective intraprendere indagini approfondite.
L’arresto iniziale del giocatore è derivato da un’accusa di stupro denunciata a giugno 2022. Durante la custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di altri due episodi di stupro risalenti ad aprile e giugno 2021.
Tuttavia, è stato notato che non verrà intrapresa alcuna azione in merito all’incidente di giugno 2021 a causa dell’assenza di disposizioni legali pertinenti al momento in cui si sono verificati i presunti eventi.
A febbraio dell’anno precedente, la polizia ha nuovamente arrestato il calciatore con l’accusa di reato sessuale, presumibilmente avvenuto a West London.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”