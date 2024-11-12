Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2024

Un famoso calciatore della Premier League è attualmente sotto esame, essendo stato interrogato dalla polizia la scorsa settimana in merito a una serie di gravi accuse di reati sessuali.

Il giocatore, che ha più di 30 anni, sta affrontando indagini collegate ad accuse che riguardano il presunto stupro di due donne, nonché un reato sessuale separato correlato a una terza donna.

La polizia lo ha inizialmente arrestato a un indirizzo di West London nel luglio 2022 con l’accusa di stupro; sorprendentemente, ha continuato a giocare per il suo club da quell’incidente. Giovedì scorso, si è presentato a una stazione di polizia dove è stato interrogato sotto cauzione.

Importante calciatore della Premier sotto inchiesta per violenza

Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato: “I nostri ufficiali stanno conducendo un’indagine in seguito a diverse segnalazioni di presunti reati sessuali che vanno dal 2021 al 2023”.

L’inchiesta in corso ha visto i detective intraprendere indagini approfondite.

L’arresto iniziale del giocatore è derivato da un’accusa di stupro denunciata a giugno 2022. Durante la custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di altri due episodi di stupro risalenti ad aprile e giugno 2021.

Tuttavia, è stato notato che non verrà intrapresa alcuna azione in merito all’incidente di giugno 2021 a causa dell’assenza di disposizioni legali pertinenti al momento in cui si sono verificati i presunti eventi.

A febbraio dell’anno precedente, la polizia ha nuovamente arrestato il calciatore con l’accusa di reato sessuale, presumibilmente avvenuto a West London.

