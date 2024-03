Igli Tare, ex Direttore Sportivo della Lazio, sarebbe il nome forte per la dirigenza della Fiorentina: proposte anche Massara

Nel corso di questo lasso di tempo che ci separa dalla stagione che verrà, cominciano ad aprirsi i primi spiragli del mercato. A tener banco non sarà solamente quello legato al trasferimento dei calciatori o il valzer atteso per le panchine, ma anche quello relativo all’ingaggio dei vari Direttori Sportivi pronti per rimettersi in pista o proseguire verso altre strade rispetto quelle percorse attualmente. I due profili più ambiti, secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero Igli Tare, ex dirigente della Lazio e Massara, cui è toccato lo stesso destino di Paolo Maldini, complice il mancato rinnovo contrattuale dell’accordo in scadenza con il Milan e il conseguente addio dello scorso 6 giugno.

Mentre per l’ex attaccante albanese starebbero per spalancarsi definitivamente le porte della Fiorentina, per Massara le molteplici proposte non hanno ancora condotto alla finalizzazione di un accordo con qualsiasi club interessato. Accantonata la pista che l’avrebbe condotto in Arabia Saudita, l’ex DS rossonero sarebbe uno dei candidati in lista per Napoli e Roma, con le due società intente a ricercare profili che possano incrementare ulteriormente il valore delle proprie squadre. Altri profili sondati da giallorossi e azzurri in vista della nuova stagione, stando a quanto appreso, potrebbero rispondere ai nomi di François Modesto del Monza e Nicolas Burdisso della Fiorentina. Un nome da cancellare dalla wish list, invece, sarebbe quello di Richard Hughes, dirigente del Bournemouth e seriamente candidato per un posto a Liverpool, sponda Reds, laddove dovrebbe anche scegliere il tecnico chiamato a sostituire un’istituzione come Jurgen Klopp.

