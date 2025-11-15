Immobile verso il rientro: l’Udinese nel mirino per ripartire

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il ritorno di Ciro Immobile

Ciro Immobile vede il traguardo. L’attaccante del Bologna ha confidato ai tifosi di voler tornare contro l’Udinese, un segnale che ha subito riacceso ottimismo. Il problema muscolare accusato all’Olimpico lo ha tenuto ai box per oltre due mesi, ma ora si allena nuovamente con i compagni e sente di poter rientrare.

L’abbraccio dei tifosi biancocelesti

La risposta del pubblico racconta la centralità di Immobile. All’evento nel Macron Store di Galleria Cavour centinaia di tifosi hanno atteso ore pur di incontrarlo. Con lui c’era Jens Odgaard, molto coinvolto. Immobile ha firmato maglie, sciarpe e persino un libro di filosofia, a dimostrazione di quanto resti un simbolo trasversale per i sostenitori.

Il quadro tecnico e lo scenario in Serie A

Il ritorno di Immobile può incidere anche sulla corsa del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano, sulle ali dell’entusiasmo, vive sul lavoro consolidato degli ultimi anni. L’esperienza dell’attaccante può diventare un fattore, magari già nella partita di Udine.

