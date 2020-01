Immobile record Higuain: “Sarà difficile ma posso farcela”

IMMOBILE RECORD HIGUAIN – Con la tripletta realizzata ieri contro la Sampdoria (5-1) Ciro Immobile sale a quota 23 gol in 19 presenze in campionato. L’attaccante della Lazio ha mostrato tutta la tua gioia ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

IMMOBILE RECORD HIGUAIN – “Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Eravamo consapevoli che non fosse semplice, siamo stati bravi. Sono orgoglioso dei miei compagni, mi permettono di fare bene, è anche merito loro tutto questo. Ora dobbiamo continuare così. L’entusiasmo porta a fare voli strani, ma serve mantenere i piedi per terra. Vogliamo dare soddisfazioni ai nostri tifosi.

La classifica? Guardo i +10 punti su Roma e Atalanta. Vedremo a fine stagione poi, se staremo ancora lì lotteremo per qualcosa in più. Record Higuain? Sarà difficile, ma con questi compagni, con questi tifosi, posso farcela. Ora penso già al Napoli”, ha chiosato Immobile.

LEGGI ANCHE: