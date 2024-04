Nelle ultime ore sta rimbalzando un’ipotesi di scambio tra Lazio e Napoli che vedrebbe coinvolti due attaccanti, ovvero Immobile e Simeone. Con l’arrivo di Tudor la società biancoceleste avrebbe individuato nell’argentino il profilo perfetto su cui far ricadere il peso dell’attacco a partire dalla prossima stagione.

SCAMBIO IMMOBILE PER SIMEONE – Che il destino di Immobile sia ormai lontano dalla capitale non è una novità; molto corteggiato anche dai club dell’Arabia Saudita, la Lazio starebbe pensando di cederlo per mettere mano sul cartellino di Giovanni Simeone. L’argentino è ormai fuori dalle gerarchie della società partenopea, ha voglia di trovare spazio e giocarsi le proprie carte. Alla Lazio riabbraccerebbe Igor Tudor, l’allenatore che lo ha fatto esplodere ai tempi del Verona.

A prescindere dalla buona riuscita di questo scambio, il Napoli è alla ricerca di un degno erede dell’ormai partente Victor Osimhen, dove restano favorite su tutte Chelsea e PSG. Oltre ad Immobile, ADL avrebbe messo gli occhi su Santiago Gimenez e in alternativa Jonathan David. Invece il Cholito andrebbe a completare il reparto offensivo biancoceleste e formerebbe così una coppia d’attacco con Taty Castellanos.

