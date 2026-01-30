Immobile-Paris FC, colpo a sorpresa: l’attaccante lascia il Bologna

Il futuro di Ciro Immobile è pronto a tingersi di Francia. L’attaccante italiano interromperà la sua esperienza con il Bologna già nella finestra invernale di mercato per firmare con il Paris FC, club ambizioso del calcio francese. Le parti sono entrate nella fase conclusiva dell’operazione e, salvo imprevisti, la fumata bianca è attesa entro l’ultimo giorno di calciomercato.

Trattativa avanzata e visite mediche

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini all’operazione, l’accordo tra Paris FC e Bologna è ormai definito nei dettagli. Resta da completare l’intesa con il giocatore, ma il dialogo procede in modo positivo. Le visite mediche sono previste per domenica a Parigi, passaggio decisivo prima della firma sul contratto che legherà Immobile al club francese fino al 2027.

L’operazione non dovrebbe comportare un esborso significativo per il Paris FC, considerando che Immobile è legato al Bologna fino al termine della stagione in corso. Un profilo di esperienza internazionale, acquisibile a condizioni sostenibili, che risponde alle esigenze immediate del club.

Il momento di Immobile

La stagione di Serie A 2025/2026 non ha sorriso all’ex capitano della Lazio. Con la maglia del Bologna, Immobile ha collezionato 6 presenze senza gol né assist, trovando poco spazio e continuità. Da qui la scelta di rimettersi in gioco in un nuovo contesto, dove sentirsi centrale nel progetto tecnico.

Esperienza e leadership per il Paris FC

Il Paris FC punta sull’esperienza e sulla mentalità vincente di Immobile, campione d’Europa con l’Italia nel 2021 e autore di 17 gol in 57 presenze con la Nazionale italiana. Il suo valore di mercato, stimato in 2 milioni di euro, non racconta il peso specifico di un attaccante capace di incidere anche oltre i numeri.

Il messaggio è chiaro. Immobile vuole tornare protagonista. Parigi è pronta ad accoglierlo.