Immobile, esperienza al Besiktas già finita: il Presidente conferma

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Aprile 2025

Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio passato al Besiktas, non verrà confermato dalla società turca; la conferma del Presidente, Serdar

IMMOBILE BESIKTAS PRESIDENTE – Un lungo post sul proprio profilo ufficiale Instagram per confermare la propria intenzione di rimanere in Turchia e proseguire il proprio percorso al Besiktas dopo la lunga esperienza alla Lazio. Ciro Immobile, ex attaccante e recordman biancoceleste, con ogni probabilità, dovrà rivedere i propri piani per il futuro professionale dopo la parole di chiusura totale del Presidente del club, Serdar. Le quindici reti in trentasei presenze, utili per contribuire a spingere i bianconeri verso la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, non sarebbero sufficienti per la conferma dell’ex Juventus e Pescara:

“L’argomento Immobile è già ampiamente archiviato. A fine stagione andrà via e non ci sarà nessun rinnovo di contratto da formalizzare”. Lapidario, perentorio il commento del numero uno del Besiktas, che potrebbe far staccare un biglietto di ritorno all’attaccante verso la Serie A. Il trentacinquenne centravanti, appena un anno dopo il chiacchierato addio alla Lazio, potrebbe far ritorno nel Bel Paese e sarebbero già diverse le squadre pronte a beneficiare dell’esperienza e della garanzia di reti nel bagaglio del classe 1990. Diverse indiscrezioni di mercato accostavano Ciro Immobile all’Inter di Simone Inzaghi o verso un ritorno nella Terra natale: Napoli. Il dossier concernente il futuro del numero 17 potrebbe sorprendentemente riaprirsi nel corso della sessione estiva, dunque. Anche perché, la strada per la permanenza del percorso in Turchia sembra già sbarrata.

