Immobile: altri 100 di questi gol

IMMOBILE 100 – Quando vedi Immobile con la maglia della Lazio, leggi le sue statistiche e il suo score ti domandi come sia possibile che un attaccante così in nazionale abbia sempre fatto fatica. Con la rete realizzata ieri a San Siro, i gol di Immobile con la maglia della Lazio sono cento: una cifra impressionante. Cento reti in centoquarantasette partite; lo abbiamo scritto in lettere diciamolo in numeri: 100 reti in 147 partite.

Con il centro realizzato ieri contro il Milan, i gol di Immobile in questo campionato sono 13 dopo 11 giornate e lanciano la Lazio in piena lotta per il terzo posto, nonostante un inizio che vogliamo ricordare, aveva lasciato anche strascichi polemici e addirittura messo in discussione la convivenza tra Inzaghi e Immobile, a causa di una sostituzione. Avevano messo persino in discussione Inzaghi per un gioco che faticava a decollare e una piccola sconfitta subita in campionato. E Invece Immobile è al suo migliore inizio stagionale in carriera e Inzaghi consolida la sua panchina a suon di risultati.

Ma oggi è tempo di celebrare esclusivamente l’attaccante campano, lasciamo da parte le sue, note, difficoltà con la Nazionale e il campionato sin qui ottimo della squadra. Cento reti con la maglia della Lazio in tutte le competizioni, cifra tonda anche se la statistica la consideriamo per il solo campionato: ottanta reti, a sole due lunghezze dal record di Tommaso Rocchi con la maglia biancoceleste. Lo scorso anno Immobile visse la stagione più difficile con la maglia della Lazio, solo 15 reti a fine campionato, oggi è già a due lunghezze dall’eguagliare quel risultato. e in cuor suo la speranza è di superare il record di 29 reti realizzato nel 2017/18.

A fine partita, ai microfoni di Sky, Immobile ha parlato così a proposito dei 100 gol con la Maglia della Lazio:

“La dedica di questi 100 gol è speciale e va ai miei famigliari, hanno fatto di me l’uomo che sono. Mia moglie era allo stadio e per tutta la Lazio è come un talismano. Non nomino mai mio fratello, ma sono orgoglioso di tutta la mia famiglia. Il merito per questo traguardo è anche loro che mi sopportano sempre“.

