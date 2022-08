IMMOBILE A DAZN – Ciro Immobile, dal 2016 bomber della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al suo ex compagno di squadra Marco Parolo per conto di “DAZN“.

Così l’attaccante biancoceleste: “Ho fatto tanti gol di istinto soprattutto quando ero più giovane. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti, nel senso che so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. È come se mi immaginassi il gol già durante l’azione, so già come potrebbe finire. Prima andavo in campo con il solo pensiero di fare gol, adesso il mio pensiero è quello di aiutare la squadra. Ma questo fa parte di un percorso di crescita“.

IMMOBILE A DAZN – Continua: “Ci sono varie opinioni, non di tutti, che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno arrabbiare. Ma alla fine, come mi dicono tutte le persone che mi vogliono bene, credo che quando smetterò di giocare tutti si renderanno conto veramente di ciò che ho fatto“.

Poi sulle precedenti esperienze all’estero: “Probabilmente avrei voluto un po’ più di tempo a Dortmund, lì mi sentivo veramente bene nei primi 6 mesi. A Siviglia non mi sono preso con l’allenatore, nell’arco di una carriera può capitare. Invece a Dortmund si poteva fare sicuramente qualcosa in più“.

