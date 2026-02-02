Iling-Junior al Pisa, affare chiuso: ritorno in Serie A e dettagli

La Serie A riabbraccia Samuel Iling-Junior. L’esterno inglese classe 2003 è un nuovo giocatore del Pisa, che ha definito l’operazione con l’Aston Villa per rinforzare il reparto offensivo nella fase decisiva della stagione.

Il ritorno in Serie A di Iling-Junior

Dopo l’esperienza in Italia con la Juventus, Iling-Junior torna nel massimo campionato con la maglia nerazzurra. Il Pisa cercava accelerazione e imprevedibilità sugli esterni. Il profilo dell’inglese risponde a entrambe le esigenze, con un impatto potenziale immediato sulla corsa salvezza.

Formula e cifre dell’operazione

L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito secco fino a giugno. Il cartellino resta di proprietà dell’Aston Villa, che ha dato il via libera al trasferimento dopo un percorso di prestiti in Championship. Nessun obbligo di riscatto, ma spazio e responsabilità per rilanciarsi.

Il percorso recente e il valore tecnico

Arrivato in Inghilterra nell’operazione che aveva portato Douglas Luiz alla Juventus, Iling-Junior non ha trovato continuità con Unai Emery. Da qui le tappe in prestito tra Bologna, Middlesbrough e West Bromwich Albion. In bianconero aveva mostrato qualità e personalità, collezionando presenze tra Serie A e Coppa Italia, vinta in finale contro la Lazio.

Cosa porta al Pisa

Velocità, strappo e capacità di creare superiorità. Il Pisa guadagna un’arma tattica per cambiare ritmo alle partite. Ora tocca al campo confermare la scommessa.