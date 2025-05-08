Il West Ham punta Romagnoli: pronta un’offerta per l’estate

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Maggio 2025 · Aggiornato il 8 Maggio 2025

Il West Ham osserva da vicino Romagnoli

Il West Ham ha manifestato un forte interesse per Alessio Romagnoli, attuale pilastro difensivo della Lazio. Dopo alcune stagioni ad alto livello in Serie A, il centrale italiano è tornato nei taccuini degli osservatori internazionali, e in particolare degli Hammers, alla ricerca di rinforzi di qualità per la retroguardia. Il profilo di Romagnoli, esperto, affidabile e abile nel gioco aereo, risponde perfettamente alle esigenze tecniche del club londinese.

Pista concreta per l’estate

Il club della Premier League ha già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, che ha aperto alla possibilità di una nuova avventura all’estero. Dopo aver declinato offerte in passato, Alessio Romagnoli è ora disponibile ad ascoltare nuove proposte, soprattutto se provenienti da campionati di alto livello come quello inglese. Il West Ham, che cerca di rafforzare la difesa in vista della prossima stagione, è pronto a presentare un’offerta ufficiale nelle prossime settimane.

Romagnoli tra ambizione e nuova sfida

A 30 anni, Alessio Romagnoli potrebbe considerare il trasferimento a Londra come una sfida stimolante e un’opportunità per mettersi alla prova in un campionato competitivo. La Premier League, con il suo ritmo elevato e l’elevato livello tecnico, rappresenta un banco di prova ideale per un difensore con la sua esperienza. La Lazio, dal canto suo, potrebbe valutare una cessione solo di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa.

