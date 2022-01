Il Venezia piomba su Nani – Il Venezia è al lavoro per regalare a Zanetti un importantissimo rinforzo in attacco. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, infatti, i lagunari sarebbero ad un passo da Luis Nani, giocatore portoghese con un passato tra le fila di Manchester United e Lazio. Di certo non c’è ancora niente ma alcune voci affermerebbero addirittura che il lusitano si troverebbero già in città per visite mediche e firma del contratto.

Dopo le esperienze in grandi club, Nani, dal 2019 è capitano dell’ Orlando City in MLS, campionato che la proprietà del Venezia conosce molto bene.

Il Venezia piomba su Nani – Il giocatore venne proposto anche a Bologna e Genoa ma nessuno dei due club approfondì la situazione. Adesso, invece, il club veneto è vicinissimo al riportare in Italia quello che è stato, per lungo tempo, uno dei migliori talenti in circolazione.

