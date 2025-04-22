Il Tottenham valuta Mario Gila per rinforzare la difesa in estate

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Aprile 2025 · Aggiornato il 22 Aprile 2025

Il centrale spagnolo si fa notare in Serie A

Le prestazioni solide e affidabili di Mario Gila con la maglia della Lazio non sono passate inosservate. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, si è affermato come una delle rivelazioni del reparto arretrato in Serie A, attirando l’attenzione di alcune delle più prestigiose realtà calcistiche europee. Tra queste spicca il Tottenham, che ha individuato in lui un potenziale rinforzo per la prossima stagione.

Il Tottenham studia la strategia per il dopo Romero

Con la possibile partenza di Cristian Romero, il Tottenham è intenzionato a rafforzare il proprio comparto difensivo; la dirigenza londinese valuta Mario Gila come un profilo ideale: giovane, con esperienza internazionale e capace di adattarsi rapidamente alle esigenze tattiche della Premier League. Il cartellino del giocatore è attualmente valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro, cifra che la Lazio ritiene congrua per un’eventuale cessione nel mercato estivo.

Concorrenza di alto livello, ma gli Spurs restano fiduciosi

Nonostante l’interesse dichiarato di club di altissimo profilo come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, il Tottenham resta ottimista sulla buona riuscita dell’operazione; i contatti preliminari sono stati avviati e la destinazione inglese rappresenterebbe per Mario Gila un’opportunità affascinante per consolidarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo.

