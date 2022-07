Il Torino piomba su Orsolini – Il Torino inizia a fare sul serio sul mercato ed avrebbe messo nel mirino un importante profilo per quanto riguarda il reparto offensivo. I granata infatti, come raccolto da “Gianluca Di Marzio“, si sono mossi per Riccardo Orsolini del Bologna, effettuando un primo contatto ufficiale con il club emiliano.

Il Torino piomba su Orsolini – Gli amaranto vorrebbero intavolare la trattativa sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Adesso è da vedere se il club di Sinisa Mihajlovic sia disposto o meno a perdere uno dei suoi maggiori talenti in questa sessione di calciomercato. Attenzione, poi, al profilo del centravanti francese Laurientè per il quale al Toro mancherebbe solo un milione di Euro per portarlo in Piemonte. Ultimo nome in orbita Torino è quello di Praet del Leicester: il giocatore piace molto a Vagnati ma gli inglesi non vogliono perderlo nuovamente in prestito e, conseguentemente, per portarlo in Italia ci sarà bisogno di un’offerta a titolo definitivo.

