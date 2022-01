Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Torino cercherà, in queste settimane di mercato, di regalare Naithan Nandez a Juric. L’operazione non sarà semplice, ma la dirigenza granata, intanto ha già avviato i contatti con il club sardo.

IL TORINO FA SUL SERIO PER NANDEZ: CONTATTI AVVIATI CON IL CAGLIARI

Il Torino e il suo direttore sportivo Davide Vagnati vogliono far leva sugli ottimi rapporti con la società di Giulini. Inoltre, i due club stanno discutendo in questi giorni del possibile trasferimento in Sardegna di Baselli, che in granata trova ormai poco spazio. Motivo in più per il Torino per provare ad imbastire un eventuale scambio o comunque riuscire ad ottenere uno sconto da parte del Cagliari.

Anche perchè, la richiesta del Cagliari è molto alta. Per Nandez i sardi chiedono almeno 20 milioni di euro. Finchè le pretese dei rossoblu saranno queste, la trattativa non potrà chiudersi. La cifra, infatti, è considerata dai dirigenti del Torino troppo alta. Per questo motivo i dirigenti granata dovranno trovare una soluzione per riuscire a convincere il Cagliari a cedere Nandez anche per una cifra più bassa.

