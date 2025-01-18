Il Torino a Londra per Casadei: Chelsea ancora irremovibile, ma…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 18 Gennaio 2025 · Aggiornato il 18 Gennaio 2025

Cesare Casadei è, più che mai, in orbita Torino: la dirigenza granata avrebbe incontrato il Chelsea a Londra per discutere del suo futuro

TORINO CASADEI CHELSEA – Obiettivo importante, fissato sul taccuino da diversi giorni e un blitz per scavalcare la concorrenza di club italiani quali Napoli, Lazio e Fiorentina, tutte pronte a darsi battaglia per ottenere il cartellino di Cesare Casadei. Il talentuoso centrocampista del Chelsea, ai margini del progetto targato Enzo Maresca nonostante l’annata vissuta al Leicester e culminata con la promozione delle Foxes in Premier League, potrebbe salutare Londra già nel corso della sessione invernale e preparare le valigie per l’Italia. Nello specifico Torino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, Davide Vagnati si sarebbe presentato al cospetto della sede del club londinese per definire l’accordo per il cartellino del mediano classe 2003 sottoponendo un’offerta incrementata nella percentuale di futura rivendita, stanziata intorno al 40%. Il Toro avrebbe messo sul piatto circa 9 milioni di euro cash per anticipare le avversarie e ottenere la pole position nella corsa che conduce al traguardo dell’operazione Casadei.

La volontà del calciatore di ritornare in Italia per giocarsi le proprie chances Nazionale, in vista del Mondiale americano 2026, parrebbe giocare un ruolo decisivo nella riuscita dell’affare. La probabile cessione di Samuele Ricci, poi, renderebbe Casadei un alter ego di un altro mediano sempre più indirizzato verso Milano, sponda rossonera del Naviglio. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per finalizzare l’accordo tra Torino e Chelsea.

