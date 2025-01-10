Il supercomputer analizza la Serie A 2024-25

Redazione · Pubblicato il 10 Gennaio 2025 · Aggiornato il 10 Gennaio 2025

SERIE A – Si chiama OPTA, è il più potente generatore di statistiche sul calcio. I dati vengono generati in tempo reale combinando intelligenza artificiale e appunti manuali di operatori che lavorano al progetto. OPTA è un supercomputer da cui attingono dati e statistiche praticamente tutte le realtà che hanno a che fare col calcio a livello mondiale: federazioni nazionali e internazionali, club, aziende, sponsor e dealer di scommesse sportive.

Periodicamente OPTA viene interrogato per fornire dati sul calcio mondiale, dati che possono comunque interessare anche i semplici appassionati che si dilettano di statistiche o più semplicemente sono interessati alle valutazioni della propria squadra del cuore. L’ultima rilevazione disponibile risale alla fine di novembre 2024, indubbiamente un po’ di acqua sotto i ponti è passata ma nell’insieme possiamo considerare questi risultati attendibili in modo più che soddisfacente.

La classifica mondiale stilata da OPTA premia decisamente il calcio italiano in campo internazionale e ovviamente queste valutazioni possono essere traslate anche rispetto all’andamento del nostro campionato e delle quote Serie A. Il primo posto di questa speciale classifica a quota 100 punti è stato assegnato ex aequo a Inter e Liverpool, di seguito le prime 10:

Internazionale, pt. 100; Liverpool, pt. 100; M. City, pt. 99.6; Real Madrid pt. 98.7; Arsenal, pt. 98; Barcellona, pt 97.7; PSG, pt 97.7; Sporting Lisbona, pt 97.5; Bayern Monaco, pt. 96.9; Atalanta, pt. 96.9.

La prima considerazione che si può fare è la presenza di due squadre italiane tra le prime dieci. Inoltre, Juventus e Lazio sono appena sotto la top 10, rispettivamente dodicesima e tredicesima. L’ottima performance della Lazio è sicuramente da attribuirsi alla prima posizione occupata nella classifica stagionale dell’Europa League assieme ai baschi dell’Atletico Bilbao, ambedue a quota 16 punti.

Se si analizzano i dati in relazione all’andamento della Serie A si può osservare una coincidenza tra le statistiche di OPTA e la classifica: Inter, Atalanta e Lazio occupano posizioni di testa, rispettivamente seconda, terza e quarta, anche se la Dea deve recuperare una partita e L’Inter due. La capolista Napoli nel ranking di OPTA occupa solo la 22a posizione, questo si spiega alla luce dell’assenza dei partenopei dalle competizioni internazionali per l’annata 2024-25.