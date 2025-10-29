Il Real Madrid valuta Zeki Çelik dopo l’infortunio di Carvajal
Foto © Stefano D’Offizi
Emergenza in difesa, il Real Madrid valuta Çelik
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid starebbe monitorando con attenzione la situazione di Zeki Çelik, terzino destro della Roma. L’infortunio di Dani Carvajal ha costretto il club blanco a esplorare il mercato alla ricerca di alternative affidabili nel ruolo, e alcuni intermediari italiani avrebbero già proposto il profilo del 28enne turco.
Come riporta Defensa Central, la dirigenza madrilena avrebbe ricevuto più di un contatto per sondare la disponibilità del giocatore, legato alla Roma fino al 2026 ma con futuro incerto.
La situazione contrattuale e il possibile trasferimento
Arrivato nella capitale nel luglio 2022, Çelik ha collezionato 7 presenze e 1 assist in Serie A in questa stagione, risultando utile nelle rotazioni di Gasperini. Il club giallorosso sarebbe disposto a considerare una cessione già a gennaio per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, inferiore al suo valore di mercato stimato da Transfermarkt in circa 6 milioni.
Oltre al Real Madrid, anche Siviglia e Galatasaray hanno espresso interesse per il nazionale turco, che vanta 56 presenze con la selezione della Turchia. Per il club spagnolo, si tratterebbe di un’operazione a basso costo per colmare un vuoto immediato.
