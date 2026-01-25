Il Real Madrid punta El Aynaoui dopo la Coppa D’Africa: i dettagli

L’esperienza in giallorosso fin qui di Neil El Aynaoui è stata a luci ed ombre. L’ex Lens non è riuscito a ritagliarsi una maglia da titolare all’interno dello scacchiere di Gian Piero Gasperini, ma, nel suo percorso in Coppa D’Africa, ha impressionato tutti. Con la maglia del Marocco, El Aynaoui ha fornito prestazioni di altissimo livello, contribuendo in maniera determinante all’arrivo in finale della sua nazionale, sconfitta nella rocambolesca finale contro il Senegal.

ROMA, IL REAL MADRID PUNTA EL AYNAOUI: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato dal portale Lion Times, il numero 8 giallorosso sarebbe finito nel mirino di club di spessore mondiale come Barcellona e soprattutto Real Madrid. I Blancos sono pronti ad effettuare un affondo per strappare il centrocampista alla Roma nel corso della prossima estate e, intanto, sarà sicuramente un osservato speciale degli osservatori spagnoli nel corso della seconda metà di stagione.

