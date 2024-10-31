Manos Staramopoulos · Pubblicato il 31 Ottobre 2024 · Aggiornato il 30 Ottobre 2024

Lo Stato del Qatar ha annunciato che ospiterà il campionato FIFA Confederations Cup 2024 il prossimo dicembre, con la partecipazione dei club campioni continentali. Sua Eccellenza Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, Ministro dello Sport e della Gioventù, ha dichiarato: “Siamo lieti di ospitare un altro prestigioso evento sportivo che si aggiungerà al record di risultati onorevoli dello Stato del Qatar. Le tre finali della Coppa Intercontinentale FIFA 2024 sono una chiara testimonianza della capacità e dell’eccellenza del Qatar nell’organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale”.

Sua Eccellenza ha aggiunto: “Dopo quasi due anni dall’aver ospitato la migliore edizione di sempre della Coppa del Mondo, siamo orgogliosi di ospitare la Coppa Intercontinentale FIFA 2024 e non vediamo l’ora di accogliere illustri nomi del calcio mondiale in uno splendido evento che mette in luce l’eredità sostenibile dei Mondiali di Qatar 2022”.

La Coppa Intercontinentale FIFA 2024 è uno dei tornei più importanti organizzati dalla FIFA a livello di club. Il Manchester City detiene il titolo dell’ultima edizione del torneo nel 2023. La FIFA lo considera il più importante torneo annuale per club, dove la squadra vincitrice viene incoronata campione mondiale.

Il torneo dimostra il continuo impegno della FIFA nel fornire maggiori opportunità per far avanzare il gioco del calcio, migliorandone la posizione sulla scena mondiale. È considerato una versione migliorata delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo per club FIFA, con maggiore entusiasmo.

Tutto ciò dimostra quanto sia corretto e ponderato il lavoro svolto dalla Federcalcio mondiale e, naturalmente, dal suo Presidente, Gianni Infantino, che si muove costantemente per il mondo per assicurarsi sponsorizzazioni e stringere accordi con aziende leader che contribuiranno a potenziare ancora di più il calcio, il “Regno dello Sport”.

