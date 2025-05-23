Il PSV torna su Loum Tchaouna: nuova offerta per l’attaccante

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Maggio 2025 · Aggiornato il 23 Maggio 2025

Il PSV insiste per Tchaouna

Il PSV Eindhoven ha rinnovato il proprio interesse per Loum Tchaouna, attaccante di proprietà della Lazio, dopo il tentativo fallito dello scorso gennaio. All’epoca, il club olandese aveva avanzato un’offerta da 11 milioni di euro, rifiutata dalla dirigenza biancoceleste. Ora, con la finestra estiva alle porte, il PSV è pronto a riprovarci con una proposta rivisitata.

Rendimento altalenante e questioni comportamentali

Arrivato alla Lazio dalla Salernitana la scorsa estate per 8,5 milioni di euro, Tchaouna ha vissuto una stagione complessa, caratterizzata da prestazioni discontinue e da episodi fuori dal campo che ne hanno condizionato la percezione pubblica e interna. Le aspettative iniziali si sono progressivamente raffreddate, portando la società capitolina a prendere in considerazione una possibile cessione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Scambio tecnico o prestito con obbligo

Secondo fonti vicine alla trattativa, il PSV Eindhoven starebbe valutando la possibilità di un’operazione che includa uno scambio tecnico: sul tavolo i nomi di Guus Til e Ryan Flamingo. La Lazio, dal canto suo, sarebbe disposta ad accettare un’offerta compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro, oppure una formula di prestito con obbligo di riscatto, soluzione che consentirebbe ai biancocelesti di ammortizzare l’investimento iniziale.

Decisioni attese nelle prossime settimane

Con il mercato alle porte, il futuro di Tchaouna potrebbe essere nuovamente lontano dalla Serie A, e il PSV sembra intenzionato a riportarlo nei propri radar con maggiore convinzione.

LEGGI ANCHE: