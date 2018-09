Il premio “The Best” lo vince Modric: “Per me è un onore”

Tutti i “The Best” della passata stagione

Nessuna sorpresa in quel di Londra dove stasera la FIFA ha consegnato i premiai migliori calciatori della passata stagione. A vincere il premio “The Best Men’s Player FIFA 2018” infatti è stato il centrocampista croato delche ha avuto la meglio su, grande assente della serata, e

Grande emozione per il vincitore che ha cosi commentato: “Per me è un grande onore essere qui. Voglio congratularmi con Cristiano Ronaldo e con Salah, sono sicuro che per entrambi ci sarà un’altra possibilità. Questo titolo non è solo mio, ma appartiene anche ai miei compagni del Real Madrid e della Croazia”.

Le votazioni sono state fatte per il 25% dai tifosi attraverso i canali della FIFA, per il 25% dai giornalisti di tutto il mondo e per il restante 50% i capitani e i ct delle nazionali.

Di seguito la lista completa di tutti i premi:

THE BEST FIFA MEN’S PLAYER: Luka Modrić – Real Madrid

THE BEST FIFA WOMEN’S PLAYER: Marta – Orlando Pride

THE BEST FIFA MEN’S COACH: Didier Deschamps – Francia

THE BEST FIFA WOMEN’S COACH: Reynald Pedros – Lione

THE BEST FIFA GOALKEEPER: Thibaut Courtois – Chelsea/Real Madrid

FIFA PUSKAS AWARD: Mohamed Salah – Liverpool

FIFA FAN AWARD: Perù

FIFA FAIR PLAY AWARD: Lennart Thy – VVV Venlo

FIFA FIFPro WORLD 11: David de Gea – Manchester United; Dani Alves – PSG, Raphaël Varane – Real Madrid, Sergio Ramos – Real Madrid, Marcelo – Real Madrid; Luka Modrić – Real Madrid, N’Golo Kanté – Chelsea; Eden Hazard – Chelsea, Lionel Messi – Barcellona, Kylian Mbappé – PSG; Cristiano Ronaldo – Real Madrid/Juventus