Il poligrafo smentisce l’età anagrafica di Doumbia: “Ha 43 anni”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 4 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

Seydou Doumbia, ex attaccante della Roma, è stato sottoposto al test del poligrafo, la macchina della verità: il test sull’età anagrafica..

DOUMBIA ETÀ ANAGRAFICA POLIGRAFO – Quanti anni ha Seydou Doumbia? Il dubbio comincia a circolare e il poligrafo, notoriamente la macchina della verità, ha alimentato dubbi circa l’età anagrafica dell’ex attaccante della Roma. A specifica domanda dell’oggetto, la negazione ha fatto scattare perplessità tra i presenti:

“Hai più di 40 anni?”, Chiede il macchinario; la risposta “No” di Doumbia alla conversazione, unita ad altre risposte fornite dall’ex calciatore ritiratosi nel 2021 da calcio giocato, ha fatto oscillare il grafico. Ufficialmente classe 1987, ma ultra quarantenne per il poligrafo. Lo strano caso di Seydou non ha nessuna valenza scientifica o legale, con la macchina della verità che misura soltanto l’attivazione emotiva del soggetto in base alle risposte fornite dallo stesso.

I parametri utilizzati e dei quali viene tenuto conto riguardano, infatti, pressione, frequenza cardiaca e respirazione, il che non implica nulla di effettivo, ma comunque rilevante. Basti pensare che la validità del poligrafo oscilli quasi al 90%, in media. Doumbia avrebbe mentito da sempre sulla propria età anagrafica e avrebbe cinque anni in più rispetto quanto indicato dai documenti ufficiali.

L’ex attaccante dovrebbe essere nato intorno al 1982, circa, per una vicenda che ha alimentato perplessità su una questione che riguarda da vicino il diretto interessato. Doumbia ha militato nella Roma per sei mesi: da gennaio a giugno 2015.

