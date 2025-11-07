Il Pisa si gode Akinsanmiro: l’Inter osserva

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 7 Novembre 2025

Pisa Akinsanmiro Inter – Il Pisa ha avuto un ottimo inizio di campionato considerando anche le avversarie affrontate: nei segreti della squadra allenata da Gilardino c’è anche Ebenezer Akinsanmiro. Il nigeriano si gode la chiamata della nazionale, come riportato da Seporta.news però anche l’Inter osserva la situazione interessata.

Debutto e sogno

L’ottimo inizio di stagione da parte del centrocampista ha portato alla convocazione in nazionale (non ancora ufficiale), la prima in carriera. Se dovesse convincere il ct nigeriano potrebbe anche partire per la Coppa d’Africa a gennaio, ma un ruolo importante in patria sembra solo rimandato. Akinsanmiro nell’ultima gara contro il Torino ha sfiorato il primo gol in Serie A colpendo la traversa, qualche giorno prima ha collezionato il primo assist nella massima serie a San Siro, contro il Milan. Il futuro sembra florido e non solo dal lato nazionale.

Futuro al top

Akinsanmiro è in prestito al Pisa dall’Inter, verrà però esercitato il riscatto a fine stagione per una cifra attorno ai sei milioni di euro. Il club milanese potrebbe esercitare il contro-riscatto per sette milioni e mezzo credendo molto nel potenziale del centrocampista, occhio quindi al proseguo della stagione; Akinsanmiro vuole acquisire sempre più spazio in Serie A.

