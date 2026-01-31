Il Pisa crolla anche contro il Sassuolo: Gilardino a rischio esonero

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, sarebbe a serio rischio esonero dopo l’ennesima sconfitta subita in casa: ore calde per il futuro

PISA GILARDINO ESONERO – Silenzio stampa: a Pisa, ora, si riflette sul futuro di Alberto Gilardino. Il Mister piemontese sarebbe a serissimo rischio esonero dopo l’odierna sconfitta casalinga contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Una rete di Aebischer aveva riacceso le speranze dei toscani di agguantare, quantomeno, un pareggio nella delicata sfida delle 15:00, alla Cetilar Arena. Il definitivo 1-3 del centrocampista degli ospiti, Konè, ha chiuso definitivamente la contesa e riaperto il grande dubbio della società nei confronti dell’operato dell’ex attaccante del Milan. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la scelta di non presentare nessun elemento del club ai microfoni della stampa sarebbe subordinata a un lungo colloquio tra le figure dirigenziali per dirimere la questione della guida tecnica.

La posizione dell’allenatore sembrava già fortemente in bilico in seguito alla grave sconfitta, per sei reti a due, subita contro l’Inter a San Siro. Non tanto per aver ceduto il passo alla capolista e dominatrice del campionato italiano, quanto per il modo in cui era arrivata la rimonta dei padroni di casa: già alla fine del primo tempo, sopra di due gol dopo venticinque minuti. Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, la dirigenza toscana si aspettava una forte reazione da parte del gruppo, ma evidentemente la tenuta mentale della squadra non è ancora così continua. Lo stesso – onerosissimo – investimento per l’attaccante Rafiu Durosinmi lascerebbe perplessa la dirigenza in merito alla fiducia concessa da Gilardino all’ex Viktoria Plzen.

Risultati e gestione del nuovo acquisto, Durosinmi: momenti caldissimi per l’eventuale esonero di Gilardino

Malgrado la rete all’esordio, contro l’Atalanta, il centravanti ha assistito dalla panchina per tutto il primo tempo, con Meister e Moreo titolari nel tridente completato da Tramoni. La gestione del classe 2003 potrebbe risultare una delle discriminanti per l’esonero dello stesso Gilardino, così come i 14 punti racimolati in campionato. Il silenzio stampa del club fa rumore tanto quanto i rumors sulla posizione del Mister.