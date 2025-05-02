Il nuovo Milan sarà più patriottico: Hans Nicolussi Caviglia nei radar

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Maggio 2025 · Aggiornato il 3 Maggio 2025

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà del Venezia e in prestito dalla Juventus, sarebbe un obiettivo concreto del Milan

HANS NICOLUSSI CAVIGLIA MILAN – Si chiama Hans. Non un nome tipicamente italiano, è vero, ma è nato ad Aosta il 18 giugno 2000 e risulta, anche per statistiche, uno dei migliori centrocampisti del panorama nazionale. E se il nuovo Milan sarà certamente più patriottico nel mercato che verrà, ecco che il mediano del Venezia e in prestito dalla Juventus sarà uno degli obiettivi più conclamati dell’estate rossonera. La dirigenza milanista ha potuto constatare le grandi qualità e la crescita tecnica del venticinquenne anche nel corso dell’ultimo match di campionato, proprio a Venezia, laddove Nicolussi Caviglia ha confermato le ottime sensazioni già destate in questa stagione. Perno fondamentale della formazione delineata da Di Francesco, a prescindere dal sistema tattico utilizzato, il centrocampista ha iscritto a referto per ben quattro volte il proprio cognome in virtù delle reti realizzate all’Udinese, tra andata e ritorno, Como e Parma.

E il bianconero sembra portargli decisamente fortuna: l’esordio in maglia Juventus è avvenuto proprio contro i friulani, il giorno 8 marzo 2019, in una gara terminata per 4-1 in favore della Vecchia Signora. Nel corso della sessione estiva 2024, la dirigenza torinese ha ceduto in prestito il cartellino di Nicolussi Caviglia al Venezia, con i lagunari pronti a passare al riscatto per 3,5 milioni di euro, ai quali dovrebbero aggiungersi altri 3 milioni di euro di bonus. Ma il futuro del mediano in Veneto sembra già appeso a un filo. La priorità, certamente, è quella di raggiungere la salvezza con l’attuale club, ma l’ipotetica retrocessione in Serie B porterebbe il classe 2000 lontano dalla Laguna.

Milan, estate italiana: Nicolussi Caviglia obiettivo al pari di Ricci e Rovella

A quel punto, stando a quanto riferito da calciomercato.com, il Diavolo potrebbe definitivamente presentare la propria offerta per ottenere il cartellino, per una trattativa che verrebbe avallata anche da Massimiliano Allegri, tecnico sulla lista dei papabili per la panchina rossonera e grande estimatore di Hans Nicolussi Caviglia. Un mediano pronto al grande salto.